Президент США Дональд Трамп неспособен рассорить Россию и Китай и растущие связи двух стран, в том числе из-за американского высокомерия и восприятия Москвы и Пекина как угрозы. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики (UIBE) профессор Гун Цзюн.

В частности, политолог напомнил о стратегии бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, проводившего политику стравливания СССР и КНР. Эксперт подчеркнул, что подобная «жесткая геополитическая стратегия» невозможна в настоящее время.

Ч т о б ы г и п о т е т и ч е с к и у с т р о и т ь п о д о б н ы й р а с к о л , а м е р и к а н с к и м п о л и т и к а м н у ж н о в н о в ь п р и в л е ч ь н а с в о ю с т о р о н у о д н у и з с т р а н , а э т о н е в о з м о ж н о . В Соединенных Штатах многие видят Россию как «империю зла» и не готовы смотреть на нее иначе Гун Цзюн вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики (UIBE)

Кроме того, Гун Цзюн подчеркнул, что подобная стратегия США была возможна в период холодной войны. По его словам, современная международная система значительно отличается от реалий тех лет и ее невозможно повторить, с учетом активно развивающихся отношений России и Китая.

2 февраля Министерства коммерции КНР выразило «сильное недовольство» решением США ввести пошлины в 10 процентов против страны. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтону следует «подходить к решению проблем, полагаясь на принципы равенства, взаимной выгоды и уважения», а также «укреплять сотрудничество и управлять разногласиями».