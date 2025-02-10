Британский МИД обвинили в соучастии в военных преступлениях

Бывший сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Марк Смит заявил, что внешнеполитическое ведомство страны является соучастником ряда военных преступлений на Ближнем Востоке. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на статью The Guardian.

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Смит рассказал, что занимал пост советника по политическим вопросам. В зоне его ответственности находилась оценка «соответствия продаж оружия правительством Великобритании юридическим и этическим стандартам в соответствии с внутренним и международным законодательством».

« Т о , ч е м у я с т а л с в и д е т е л е м , б ы л о н е п р о с т о м о р а л ь н ы м п о р а ж е н и е м , а п о в е д е н и е м , к о т о р о е , п о м о е м у м н е н и ю , п е р е ш л о п о р о г с о у ч а с т и я в в о е н н ы х п р е с т у п л е н и я х » , — о т м е т и л э к с - д и п л о м а т б р и т а н с к о г о М И Д .

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках последнего звонка с главой британского МИД Дэвидом Лэмми обсудил ситуацию на Ближнем Востоке. Они также обсудили Украину и Китай.