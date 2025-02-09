Литва запросила у ЕС средства на охрану подводных кабелей

Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил о том, что республика рассчитывает получить от Евросоюза более €30 млн на обеспечение охраны подводных энергетических кабелей.

Его слова передаёт ТАСС.

« Р е а л ь н а я п о т р е б н о с т ь н а о х р а н у к р и т и ч е с к о й и н ф р а с т р у к т у р ы м о р с к и х к а б е л е й < . . . > с о с т а в л я е т о т € 3 2 м л н д о € 3 4 м л н » , — з а я в и л п о л и т и к .

Российский кабель оборвался в финской зоне Балтийского моря

Ранее стало известно о том, что Финляндия анонсировала увеличение присутствия НАТО в Балтийском море, это будет сделано для защиты критической инфраструктуры стран альянса.