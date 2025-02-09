Литва запросила у ЕС более €30 млн на охрану подводных энергетических кабелей

Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил о том, что республика рассчитывает получить от Евросоюза более €30 млн на обеспечение охраны подводных энергетических кабелей.

Литва запросила у ЕС средства на охрану подводных кабелей
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Его слова передаёт ТАСС.

«Реальная потребность на охрану критической инфраструктуры морских кабелей <...> составляет от 32 млн до 34 млн», заявил политик.

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Ранее стало известно о том, что Финляндия анонсировала увеличение присутствия НАТО в Балтийском море, это будет сделано для защиты критической инфраструктуры стран альянса.