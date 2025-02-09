Литва запросила у ЕС средства на охрану подводных кабелей

Литва запросила у ЕС более €30 млн на охрану подводных энергетических кабелей
Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил о том, что республика рассчитывает получить от Евросоюза более €30 млн на обеспечение охраны подводных энергетических кабелей.
Его слова передаёт ТАСС.
«Реальная потребность на охрану критической инфраструктуры морских кабелей <...> составляет от €32 млн до €34 млн», — заявил политик.
Российский кабель оборвался в финской зоне Балтийского моря
Ранее стало известно о том, что Финляндия анонсировала увеличение присутствия НАТО в Балтийском море, это будет сделано для защиты критической инфраструктуры стран альянса.