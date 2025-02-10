Украине не хватит собственных природных ресурсов для восстановления после конфликта. Об этом сообщает американское издание Responsible Statecraft (RS).

По мнению авторов статьи, представляется маловероятным, что после окончания боевых действий Киев сможет использовать собственные природные ресурсы для восстановления национальной экономики. RS отмечает, что в настоящее время российская армия взяла под контроль значительную часть украинских угольных, урановых и литиевых рудников.

Это значительно ослабило украинскую экономику, которая и так находится в огромных долгах и не имеет доступа к основным международным кредитным рынкам. 4 февраля канцлер Германии Олаф Шольц назвал эгоистичным заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о предоставлении Киевом доступа Вашингтону к редкоземельным ресурсам Украины.