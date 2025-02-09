США хотят в кратчайшие сроки выслать мигрантов с криминальным прошлым
США желают в кратчайшие сроки выслать нелегальных мигрантов с криминальным прошлым из страны. Сейчас многие из них находятся на военной базе Гуантанамо. Об этом в воскресенье, 9 февраля, заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.
— Наша цель — не держать людей в центрах содержания неделями или месяцами, а минимизировать сроки их пребывания, — заявила Ноэм.
На базу уже прибыли несколько самолетов с мигрантами. Среди них — особо опасные преступники, задержанные на улицах США. Это убийцы, насильники, торговцы людьми и наркотиками, сообщает CNN со ссылкой на слова министра. Во время ее визита на базу приземлился самолет с группой из 15 человек. большинство из которых осуждены за преступления, связанные с педофилией и наркоторговлей.
США депортировали в Мексику почти 11 тыс. мигрантов
Власти США держали порядка 100 депортированных индийских мигрантов в кандалах во время 40-часового перелета на их родину, в том числе во время посещения туалета.
Миграционная служба США планирует депортировать свыше 1,4 миллиона нелегалов, среди которых оказались 337 «граждан» СССР, и еще 845 — бывшей Югославии.
Правительство Колумбии отказалось принять два военных самолета Соединенных Штатов, на борту которых находились мигранты — граждане их страны.