США желают в кратчайшие сроки выслать нелегальных мигрантов с криминальным прошлым из страны. Сейчас многие из них находятся на военной базе Гуантанамо. Об этом в воскресенье, 9 февраля, заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

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— Н а ш а ц е л ь — н е д е р ж а т ь л ю д е й в ц е н т р а х с о д е р ж а н и я н е д е л я м и и л и м е с я ц а м и , а м и н и м и з и р о в а т ь с р о к и и х п р е б ы в а н и я , — з а я в и л а Н о э м .

На базу уже прибыли несколько самолетов с мигрантами. Среди них — особо опасные преступники, задержанные на улицах США. Это убийцы, насильники, торговцы людьми и наркотиками, сообщает CNN со ссылкой на слова министра. Во время ее визита на базу приземлился самолет с группой из 15 человек. большинство из которых осуждены за преступления, связанные с педофилией и наркоторговлей.

США депортировали в Мексику почти 11 тыс. мигрантов

Власти США держали порядка 100 депортированных индийских мигрантов в кандалах во время 40-часового перелета на их родину, в том числе во время посещения туалета.

Миграционная служба США планирует депортировать свыше 1,4 миллиона нелегалов, среди которых оказались 337 «граждан» СССР, и еще 845 — бывшей Югославии.

Правительство Колумбии отказалось принять два военных самолета Соединенных Штатов, на борту которых находились мигранты — граждане их страны.