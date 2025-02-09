В Британии заявили, что Трамп был предупрежден о заговоре

Представители американских силовых структур предупреждали президента США Дональда Трампа о якобы существовавшем иранском заговоре с целью его убийства. Об этом пишет британское издание The Independent.

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« В о в р е м я п р е д в ы б о р н о й к а м п а н и и в п р о ш л о м г о д у с о т р у д н и к и п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х о р г а н о в С Ш А п р е д у п р е ж д а л и Т р а м п а и е г о к о м а н д у о т о м , ч т о Т е г е р а н р а з м е с т и л в С Ш А а г е н т о в , и м е ю щ и х д о с т у п к р а к е т а м к л а с с а « з е м л я - в о з д у х » , и ч т о я к о б ы с у щ е с т в у е т з а г о в о р с ц е л ь ю е г о у б и й с т в а » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Согласно информации журналиста Axios Алекса Айзенштадта, у агентов Тегерана в Соединенных Штатах имелся доступ к ракетам класса «земля-воздух», поэтому команда Трампа обеспокоилась, что иранцы могут попытаться сбить его личный самолет Trump Force One. После покушений на Трампа его служба безопасности решила отправить на одно из мероприятий команду политика на Trump Force One, а его самого — на самолете-обманке, принадлежащем миллиардеру Стиву Уиткоффу.

Охрана Трампа использовала самолет-приманку из-за опасения покушений

9 февраля стало известно, что Трамп поручил Секретной службе предоставить ему всю информацию о двух мужчинах, совершавших покушение на его жизнь в 2024 году во время предвыборной кампании. По словам главы Белого дома, от него долго скрывали эту информацию.