Эрдоган исключил выселение палестинцев из сектора Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из сектора Газа, подчеркнув, что они останутся на своей земле.

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Об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции в аэропорту перед началом своего "азиатского тура", который включает визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан, передает РИА Новости. "Никто не сможет изгнать жителей Газы с их древней и неизменной родины. Палестина, включая Газу, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, принадлежит палестинцам.

На протяжении 471 дня жители Газы, несмотря на все акты жестокости и агрессии со стороны Израиля, продолжают оставаться на своей земле, жить в Газе и защищать ее", - заявил Эрдоган. 5 февраля Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны, в частности в Египет и Иорданию.

На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что Соединенные Штаты будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия. Планы Трампа вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа "изгнанием". Нетаньяху же, поддержав президента США, сказал, что тот "думает нестандартно и предлагает свежие идеи".