Эрдоган назвал заявления Трампа по Газе «полным абсурдом»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал заявления своего американского коллеги Дональда Трампа по Газе «полным абсурдом».

По его словам, предложения новой администрации США по Газе не заслуживают внимания и обсуждения.

« Э т о п о л н ы й а б с у р д , э т о п о п ы т к и в з б и т ь в о д у в с т у п е » , — ц и т и р у е т Эрдогана РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что США готовы «занять» сектор Газа и провести там работу.

Кроме того, он отметил, что в случае необходимости Соединённые Штаты могут отправить туда своих военных.

По словам американского президента, сектор Газа после реконструкции можно превратить в «ближневосточную ривьеру».