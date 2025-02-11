В Раде сравнили отношения США и Украины с советским фильмом

Отношения Украины и США напоминают финал советской комедии "Бриллиантовая рука". Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале. "Все заинтересованные лица снимают с Горбункова гипс, но золота и бриллиантов там нет", — написал парламентарий. 4 февраля Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предложить Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности. Украинский лидер обратил внимание, что он предлагает взаимовыгодное сотрудничество по разработке полезных ископаемых, а не их передачу Соединенным Штатам. Кроме того, Киев ведет диалог с Вашингтоном по поводу использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа.

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