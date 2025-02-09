Финляндия объявила о собственном расследовании после инцидента с танкером в Усть-Луге

Финляндия объявила о проведении собственного расследования после инцидента с перевозившим мазут танкером Koala в российском порту Усть-Луга в Ленинградской области. Как заявил в соцсети X финский президент Петтери Орпо, в стране повышена готовность к реагированию на разливы нефти.

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Издание Ilta Sanomat отмечает, что для получения дополнительной информации в небо были подняты самолеты пограничной службы, способные, например, обнаруживать разливы нефти. Позднее разведка заявила, что разливов нефтепродуктов в Финском заливе не выявлено.

Береговая охрана Финляндии запросила у российских властей дополнительную информацию о ситуации с нефтяным танкером Koala и усилила готовность к реагированию на возможные разливы нефти.

Ранее сообщалось, что танкер с 130 000 тонн мазута начал тонуть в порту Усть-Луга Ленинградской области. Известно, что в ночь на 9 февраля в корабль был погружен мазут и он готовился к отправке. После этого, предположительно, раздались взрывы. Уточняется также, что экипаж танкера составлял 24 человека, 4 из которых граждане России. Росморречфлот заявил, что угрозы затопления танкера, в машинном отделении которого произошел инцидент, нет.