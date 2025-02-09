Эрдоган высказался о надеждах на мир на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позитивно оценивает сигналы, поступающие от США, России и Украины, относительно перспектив украинского урегулирования и не теряет надежды на мир.

" М ы , к о н е ч н о , н е п о т е р я л и н а д е ж д ы н а м и р и н е х о т и м е е т е р я т ь . В п о с л е д н е е в р е м я м ы у с л ы ш а л и о т [ В л а д и м и р а ] З е л е н с к о г о , ч т о о н г о т о в п о й т и н а в с т р е ч у , е с л и б у д е т с о о т в е т с т в у ю щ е е п р е д л о ж е н и е о п е р е г о в о р а х . М ы п р и в е т с т в у е м с и г н а л ы [ п р е з и д е н т а С Ш А Д о н а л ь д а ] Т р а м п а и [ п р е з и д е н т а Р о с с и и В л а д и м и р а ] П у т и н а п о э т о й т е м е . Т у р ц и я г о т о в а с д е л а т ь в с е в о з м о ж н о е в э т о м к о н т е к с т е " , - с к а з а л Э р д о г а н ж у р н а л и с т а м п е р е д н а ч а л о м с в о е г о а з и а т с к о г о т у р н е , в х о д е к о т о р о г о п о с е т и т М а л а й з и ю , И н д о н е з и ю и П а к и с т а н .