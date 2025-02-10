Финляндия направила самолет-разведчик  к границе с Россией

Служба пограничной разведки Финляндии отправила разведывательный самолет в восточную часть Финского залива для сбора дополнительных данных после чрезвычайного происшествия (ЧП) с танкером Koala в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию финского ведомства в социальной сети X.

Финляндия направила самолет-разведчик к границе с Россией
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«В этот район направляются самолеты наблюдения пограничной службы», отметили в ведомстве.

Финский премьер Петтери Орпо заявил, что Хельсинки планирует провести собственное расследование в связи с инцидентом с танкером.

Ранее сообщалось, что танкер под названием Koala с 130 000 тонн мазута начал тонуть в порту Усть-Луга Ленинградской области.

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