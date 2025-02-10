Финляндия направила самолет-разведчик  к границе с Россией

Служба пограничной разведки Финляндии отправила разведывательный самолет в восточную часть Финского залива для сбора дополнительных данных после чрезвычайного происшествия (ЧП) с танкером Koala в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию финского ведомства в социальной сети X.

« В э т о т р а й о н н а п р а в л я ю т с я с а м о л е т ы н а б л ю д е н и я п о г р а н и ч н о й с л у ж б ы » , — о т м е т и л и в в е д о м с т в е .

Финский премьер Петтери Орпо заявил, что Хельсинки планирует провести собственное расследование в связи с инцидентом с танкером.

Ранее сообщалось, что танкер под названием Koala с 130 000 тонн мазута начал тонуть в порту Усть-Луга Ленинградской области.