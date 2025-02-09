Департамент эффективности Маска оценил свои достижения

Возглавляемый Илоном Маском Департамент эффективности правительства США (DOGE) заявляет, что за первые три недели работы сэкономил государству более 1 млрд долларов.

Как пишет The Wall Street Journal, пока выполнена лишь малая часть амбициозного плана миллиардера по сокращению госрасходов США на 2 трлн долларов.

Трамп на этой неделе заявил, что Маск во главе нового ведомства «делает отличную работу», обнаруживая «колоссальное мошенничество, коррупцию и растраты».

DOGE поставила цель сократить неэффективные государственные траты.

Организация проводит программу урезания средств во многих федеральных агентствах и департаментах.

После прекращения финансирования программ DEI и борьбы с изменением климата команда Маска проводит масштабную проверку государственной недвижимости, отмечает издание.

Также Маск призвал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки», поскольку, по его словам, их никто не слушает.

«Это просто радикально левые безумцы, говорящие сами с собой, пока сжигают 1 млрд долларов в год из денег американских налогоплательщиков», — отметил Маск.