На Украине ограничат подачу электроэнергии ради промышленности

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что вводят ограничения на подачу электроэнергии для промышленных потребителей вводятся с понедельника на всей территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.

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« З а в т р а , 1 0 ф е в р а л я , б у д у т п р и м е н я т ь с я о г р а н и ч е н и я м о щ н о с т и д л я п р о м ы ш л е н н о с т и и б и з н е с а » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В компании отметили, что ограничения вызваны повреждениям в энергосистеме страны и будут действовать с 6:00 до 21:00 местного времени.

Ранее в «Укрэнерго» признали серьезное отставание в реализации плана президента страны Владимира Зеленского по восстановлению критически важной инфраструктуры.

При этом в Министерстве энергетики (Минэнерго) республики неоднократно заявляли о выполнении поставленной президентом страны задачи по восстановлению разрушенной или поврежденной энергоинфраструктуры.