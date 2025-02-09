В США заявили о планах Трампа «возместить» затраты на военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп будет стремиться «возместить» затраты на военную помощь Украине. Об этом в эфире NBC News заявил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его словам, он попытается сделать это через «партнерство с украинцами в плане их редкоземельных металлов, природных ресурсов, нефти и газа», а также покупки американских ископаемых.

Представитель офиса Трампа добавил, что после окончания боев на Украине европейским странам «придется взять на себя ответственность за этот конфликт».

Ранее Трамп заявил, что бывший лидер страны Джо Байден не требовал денег от Европы на Украину, а «попросту раздавал средства» США.