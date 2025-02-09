Охрана Трампа использовала самолет-приманку из-за опасения покушений

Axios: охрана Трампа использовала самолёт-приманку из-за опасения покушений
Охрана президента США Дональда Трампа использовала самолёт-приманку из опасений перед покушением на него со стороны Ирана.
«Риск убийства Дональда Трампа Ираном во время предвыборной кампании 2024 года был гораздо более серьёзным, чем известно широкой публике, и привёл к тому, что его команда приняла чрезвычайные меры предосторожности, в том числе использовала самолёт-приманку», — говорится в материале.
По данным издания, команда Трампа опасалась, что Иран якобы может попытаться сбить «его легко узнаваемый личный самолёт».
Тогда охрана Трампа убедила его отправиться на одно из мероприятий на другом самолёте. В тот день большая часть персонала Трампа летела на его воздушном судне. Это вызвало гнев у сотрудников, которые опасались, что станут «сопутствующим ущербом» в случае атаки на самолёт.
«Многие помощники на борту самолёта Трампа узнали о тайном плане только перед самым взлётом, когда поняли, что место Трампа у иллюминатора пусто», — пишет издание.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран никогда не планировал покушение на Трампа.