Охрана Трампа использовала самолет-приманку из-за опасения покушений

Охрана президента США Дональда Трампа использовала самолёт-приманку из опасений перед покушением на него со стороны Ирана.

« Р и с к у б и й с т в а Д о н а л ь д а Т р а м п а И р а н о м в о в р е м я п р е д в ы б о р н о й к а м п а н и и 2 0 2 4 г о д а б ы л г о р а з д о б о л е е с е р ь ё з н ы м , ч е м и з в е с т н о ш и р о к о й п у б л и к е , и п р и в ё л к т о м у , ч т о е г о к о м а н д а п р и н я л а ч р е з в ы ч а й н ы е м е р ы п р е д о с т о р о ж н о с т и , в т о м ч и с л е и с п о л ь з о в а л а с а м о л ё т - п р и м а н к у » , — г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

По данным издания, команда Трампа опасалась, что Иран якобы может попытаться сбить «его легко узнаваемый личный самолёт».

Тогда охрана Трампа убедила его отправиться на одно из мероприятий на другом самолёте. В тот день большая часть персонала Трампа летела на его воздушном судне. Это вызвало гнев у сотрудников, которые опасались, что станут «сопутствующим ущербом» в случае атаки на самолёт.

« М н о г и е п о м о щ н и к и н а б о р т у с а м о л ё т а Т р а м п а у з н а л и о т а й н о м п л а н е т о л ь к о п е р е д с а м ы м в з л ё т о м , к о г д а п о н я л и , ч т о м е с т о Т р а м п а у и л л ю м и н а т о р а п у с т о » , — п и ш е т и з д а н и е .

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран никогда не планировал покушение на Трампа.