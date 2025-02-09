Уолтц раскритиковал неэффективное использование бюджета Пентагона

Пентагон обладает бюджетом более чем в 800 миллиардов долларов, но ведомство расточительно и неэффективно пользуется этими деньгами. Такое заявление в эфире телекомпании NBC сделал Майк Уолтц, помощник президента США по нацбезопасности.

" В м и н и с т е р с т в е б е з о п а с н о с т и , ч е й б ю д ж е т п р е в ы ш а е т 8 0 0 м и л л и а р д о в д о л л а р о в , в с е с т о и т с л и ш к о м д о р о г о , з а н и м а е т с л и ш к о м м н о г о в р е м е н и и д а е т с о л д а т а м с л и ш к о м м а л о . Б у д у ч и ч л е н о м к о м и т е т а п о д е л а м в о о р у ж е н н ы х с и л П а л а т ы ( р е ч ь о П а л а т е П р е д с т а в и т е л е й в а м е р и к а н с к о м К о н г р е с с е - п р и м . " Р Г " ) я о д н а ж д ы д е р ж а л в р у к а х с у м к у с б о л т а м и , к о т о р а я с т о и л а б ы 1 0 0 д о л л а р о в в х о з я й с т в е н н о м м а г а з и н е , н о о б о ш л а с ь В В С С Ш А в 9 0 т ы с я ч д о л л а р о в " , - о т м е т и л ч и н о в н и к .

Ранее президент США Дональд Трамп заявил Уолтцу, что им пора заняться организацией встреч для урегулирования конфликта на Украине.