Уолтц раскритиковал неэффективное использование бюджета Пентагона
Пентагон обладает бюджетом более чем в 800 миллиардов долларов, но ведомство расточительно и неэффективно пользуется этими деньгами. Такое заявление в эфире телекомпании NBC сделал Майк Уолтц, помощник президента США по нацбезопасности.
"В министерстве безопасности, чей бюджет превышает 800 миллиардов долларов, все стоит слишком дорого, занимает слишком много времени и дает солдатам слишком мало. Будучи членом комитета по делам вооруженных сил Палаты (речь о Палате Представителей в американском Конгрессе - прим. "РГ") я однажды держал в руках сумку с болтами, которая стоила бы 100 долларов в хозяйственном магазине, но обошлась ВВС США в 90 тысяч долларов", - отметил чиновник.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил Уолтцу, что им пора заняться организацией встреч для урегулирования конфликта на Украине.