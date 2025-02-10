В США предрекли борьбу Трампа и Маска

Соучредитель американского комитета политических действий Lincoln Project Рик Уилсон заявил, что президент США Дональд Трамп может развернуть борьбу против главы правительственного департамента эффективности госуправления (DOGE), миллиардера Илона Маска. Об этом он высказался в беседе с газетой The Guardian.

Уилсон подчеркнул, что рано или поздно Трамп и Маск столкнутся.

« К о г д а Трамп увидит, что Илон наносит ему политический ущерб, он в горячую минуту перережет шнур. Это даже не займет и пяти ударов сердца», — отметил эксперт.

В публикации подчеркивается, что состояние Маска в 426 миллиардов долларов «затмевает богатство президента». Кроме того, бизнесмен обладает огромной властью и влиянием через социальную сеть X.

Трамп: Маск не сможет стать президентом США из-за места рождения

До этого издание The Hill написало, что порядка 53 процентов опрошенных американцев не одобряют влияние миллиардера на Дональда Трампа и рассчитывают, что его роль в администрации не будет большой.