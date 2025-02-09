В Киеве начался судебный процесс над бывшим главой СБУ в Крыму Олегом Кулиничем. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times, ссылаясь на свои источники. Украинца обвиняют в предательстве интересов страны путем «сдачи» юга страны России и бездействии в начале специальной военной операции.

« К а к к и е в с к и й К и м Ф и л б и п р о н и к в к о м а н д у З е л е н с к о г о . П р е д п о л а г а е м ы й м о с к о в с к и й а г е н т , о б в и н я е м ы й в г о с у д а р с т в е н н о й и з м е н е , н а к а н у н е [ к о н ф л и к т а ] д о с т и г в ы с ш и х э ш е л о н о в у к р а и н с к о й р а з в е д к и » , — п и ш е т T h e S u n d a y T i m e s .

Издание сравнивает Кулинича с Кимом Филби, известным советским разведчиком, который работал на британскую спецслужбу MI6. В материале указывается, что Кулинич был якобы внедрен в окружение будущего главы Украины Владимира Зеленского во время его предвыборной кампании в 2019 году по указанию бывшего заместителя секретаря СНБО Украины Владимира Сивковича.

В обвинении Кулиничу также вменяется проведение учений, которые позволили выявить слабые места украинских подразделений. В первые часы специальной военной операции он якобы блокировал попытки проинформировать руководство СБУ о ситуации, переводя своих подчиненных в другую область и разоружая их.