Советник Трампа: Китай и Индия готовы помочь урегулировать конфликт на Украине

Лидеры Китая и Индии готовы оказать содействие в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире телеканала NBC News.

Он отметил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо, чтобы все стороны сели за стол переговоров.

По словам Уолтца, вопрос разрешения кризиса поднимался на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также с лидерами ближневосточных стран. "Все готовы помочь Трампу. Давайте соберем все стороны и будем вести переговоры", - заявил советник.

Ранее советник Уолтц заявил в комментарии телеканалу NBC News, что Трамп намерен добиться урегулирования украинского конфликта, при этом ответственность за гарантии безопасности Украины будет возложена на Европу.