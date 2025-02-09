Опрос: Мерц опережает Шольца в гонке на должность канцлера

Опрос: Фридрих Мерц опережает Олафа Шольца в гонке
Социологический опрос показал, что кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц опережает действующего главу правительства Олафа Шольца в борьбе за должность. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на источник.
Досрочные выборы в парламент Германии пройдут 23 февраля.
Исследователи института Insa отметили, что почти четверть респондентов (24%) отдала предпочтение Мерцу, представляющему Христианско-демократический союз. За Шольца, по их данным, согласны проголосовать только 16% опрошенных.
Согласно опросу, Мерцу удалось внушить избирателям больше доверия по большинству политических вопросов.
В частности, респонденты считают его более компетентным в вопросах миграции, внешней политики, внутренней безопасности Германии, экономики, обороны и финансов.
Исследование проводилось 6-7 февраля среди 1003 жителей Германии. Погрешность не указывается.