Опрос: Мерц опережает Шольца в гонке на должность канцлера

Социологический опрос показал, что кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц опережает действующего главу правительства Олафа Шольца в борьбе за должность. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на источник.

Досрочные выборы в парламент Германии пройдут 23 февраля.

Исследователи института Insa отметили, что почти четверть респондентов (24%) отдала предпочтение Мерцу, представляющему Христианско-демократический союз. За Шольца, по их данным, согласны проголосовать только 16% опрошенных.

Согласно опросу, Мерцу удалось внушить избирателям больше доверия по большинству политических вопросов.

В частности, респонденты считают его более компетентным в вопросах миграции, внешней политики, внутренней безопасности Германии, экономики, обороны и финансов.

Исследование проводилось 6-7 февраля среди 1003 жителей Германии. Погрешность не указывается.