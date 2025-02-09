Стала известна позиция Трампа по гарантиям безопасности Украине

Президент США Дональд Трамп намерен завершить украинский конфликт и возложить вопросы о гарантиях безопасности на Европу. Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

В воскресенье Уолц выступил в эфире NBC, часть интервью была посвящена разрешению украинского кризиса.

« П р е з и д е н т Т р а м п н а м е р е н з а в е р ш и т ь э т о т к о н ф л и к т , а з а т е м в о п р о с ы г а р а н т и й б е з о п а с н о с т и б у д у т п о л н о с т ь ю в о з л о ж е н ы н а е в р о п е й ц е в » , — с к а з а л У о л ц .

Он анонсировал переговоры в Европе на предстоящей неделе. Участвовать в них со стороны США будут госсекретарь, министр обороны, вице-президент и спецпредставитель. Стороны обсудят детали урегулирования.

В США отказались подтвердить сообщения о разговоре Трампа и Путина

По словам Уолца, Вашингтон также планирует обсудить с Киевом вопросы, связанные с редкоземельными металлами, нефтью и газом.