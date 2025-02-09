Стала известна позиция Трампа по гарантиям безопасности Украине
Президент США Дональд Трамп намерен завершить украинский конфликт и возложить вопросы о гарантиях безопасности на Европу. Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.
В воскресенье Уолц выступил в эфире NBC, часть интервью была посвящена разрешению украинского кризиса.
«Президент Трамп намерен завершить этот конфликт, а затем вопросы гарантий безопасности будут полностью возложены на европейцев», — сказал Уолц.
Он анонсировал переговоры в Европе на предстоящей неделе. Участвовать в них со стороны США будут госсекретарь, министр обороны, вице-президент и спецпредставитель. Стороны обсудят детали урегулирования.
В США отказались подтвердить сообщения о разговоре Трампа и Путина
По словам Уолца, Вашингтон также планирует обсудить с Киевом вопросы, связанные с редкоземельными металлами, нефтью и газом.