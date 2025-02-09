Маск предложил закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки»

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и известный предприниматель Илон Маск заявил, что «Радио Свобода» и «Голос Америки» должны быть закрыты из-за их низкой популярности и высоких затрат на поддержание их деятельности, составляющих около 1 млрд долларов в год.

Американский миллиардер Илон Маск призвал к закрытию радиостанций «Радио Свобода» и «Голос Америки». Соответствующее заявление предприниматель сделал в своей социальной сети X (ранее Twitter, заблокирован в России), отметив, что данные станции больше никого не интересуют.

Маск подчеркнул, что ежегодное содержание этих радиостанций обходится в 1 млрд долларов, которые собираются с американских налогоплательщиков. По его мнению, станции управляются теми, кого он назвал «сумасшедшими радикальными левыми».

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Он также добавил: «Да, закройте их. Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии). Никто их больше не слушает».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск саркастически высказался о «независимых» СМИ России и Украины, которые оказались без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).