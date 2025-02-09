В Германии призвали не ждать Трампа и завершить конфликт на Украине

Германия должна стремиться завершить конфликт на Украине, не дожидаясь американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение выразила кандидат на пост канцлера Германии и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт в интервью изданию T-online, ее цитирует РИА Новости.

Она подчеркнула, что конфликт может быть завершен только путем переговоров. Политик указала на то, что Украина не сможет вернуть территории, поэтому «необходимо попытаться заставить оружие замолчать на нынешней линии фронта».

Ранее Сара Вагенкнехт заявила, что предложение Дональда Трампа предоставить США редкоземельные ресурсы Украины в обмен на военную помощь является катастрофой для Европы.