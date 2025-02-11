Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что по украинскому урегулированию есть прогресс.

В интервью Fox News американский лидер выразил надежду на проведение переговоров и думает, что «это случится». По его словам, Киев должен гарантировать безопасность вложенных в нее средств со стороны Вашингтона, так как Украина «может стать Россией в какой-то день». Трамп также вновь напомнил об «огромных запасах» редкоземельных металлов, нефти и газа на территории Украины.

« Я х о ч у , ч т о б ы н а ш и д е н ь г и б ы л и в б е з о п а с н о с т и . П о т о м у ч т о м ы т р а т и м с о т н и и с о т н и м и л л и а р д о в д о л л а р о в . < … > О н и м о г у т з а к л ю ч и т ь с д е л к у , м о г у т н е з а к л ю ч и т ь с д е л к у . О н и м о г у т с т а т ь Р о с с и е й к о г д а - н и б у д ь . М о г у т н е с т а т ь Р о с с и е й » , - з а я в и л Трамп.

Он выразил мнение, что они с президентом России Владимиром Путиным хотели бы договориться о сделке по Украине.

« Я н е м о г у с к а з а т ь в а м , о ч е м я г о в о р ю , н о м ы в е д е м п е р е г о в о р ы н а г р у п п о в о м у р о в н е . М н е к а ж е т с я , о н х о т е л б ы з а к л ю ч и т ь с д е л к у , н о д л я т а н г о н у ж н ы д в о е » , - о т м е т и л Трамп.

В свою очередь накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к переговорам по урегулированию украинского конфликта, напоминает RT.

« К а к м н о г о к р а т н о г о в о р и л о б э т о м п р е з и д е н т Р о с с и и Владимир Путин, Россия готова к переговорам», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

ПЛАН-КАПКАН: КОГО СПРОСЯТ?

Трамп допустил, что на ближайшей неделе поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, а специальный посланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог посетит Украину, отмечает URA.RU. Иностранные СМИ, в свою очередь, трубят о приостановке разработки плана по урегулированию конфликта на Украине администрацией США. По данным британской газеты Telegraph, такое решение было принято, чтобы учесть мнение европейских союзников, отмечает «Свободная пресса».

При этом отмечается, что Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить работу над планом. Согласно информации неназванных источников издания, Келлог якобы заверил европейских партнеров, что США «хотят укрепить позиции Украины в любых переговорах с Россией». Итальянское информационное агентство ANSA также сообщило, что в НАТО исключили готовность плана Трампа по урегулированию украинского конфликта, в ближайшее время он предоставлен не будет, напоминают «Известия».

Трамп обратился с угрозой к двум странам Ближнего Востока

По данным американского телеканала CNN, главы России и США не будут ориентироваться на Зеленского при обсуждении завершения конфликта. Как отмечает СМИ, Зеленский вступает в фазу, когда два самых влиятельных голоса в любом мирном соглашении (Путин и Трамп) не разделяют всеобщего восхищения, которым украинский лидер пользовался на Западе на протяжении трех лет. Требование американских властей о необходимости проведения выборов на Украине, о котором ранее сообщал Келлог, говорит о том, что США планируют использовать Зеленского для подготовки мирного процесса. При этом подписывать саму сделку будет уже новый президент Украины.

Кроме того, американский журналист Такер Карлсон, получивший широкую известность на территории РФ после интервью с Путиным и Лавровым, выразил уверенность, что Киев не нужно включать в переговоры по урегулированию украинского кризиса.

« П о ч е м у у к р а и н с к о е р у к о в о д с т в о в о о б щ е д о л ж н о б ы т ь ч а с т ь ю э т и х п е р е г о в о р о в ? М н е э т о н е п о н я т н о . Я п о л а г а ю , ч т о н а м с т о и т и з в и н и т ь с я з а т о , ч т о а д м и н и с т р а ц и я Джо Байдена сделала в отношении Украины. Это наша вина или их. Но я не вижу смысла приглашать Зеленского на переговоры», - отметил журналист в интервью с отставным подполковником армии США Дэниелом Дэвисом.

ФАКТЫ БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

В новом интервью Карлсон также поднял крайне животрепещущую тему - на что именно шли средства, выделяемые Вашингтоном Киеву. Так, Карсон заявил, что «огромный процент» поставляемого Украине американского оружия перепродается наркокартелям в Мексике. Расцвет коррупции среди украинского командования привёл к тому, что в результате это оружие применяется против сотрудников пограничной службы США, добавил он.

« И э т о н е м о и д о г а д к и . Э т о ф а к т . Н е д о м ы с л ы . О н и п р о д а ю т е г о и м н о г о е о к а з ы в а е т с я у н а р к о к а р т е л е й н а н а ш е й г р а н и ц е » , – п о д ч е р к н у л К а р л с о н .

Карлсон уверен, что подобное поведение Киева является преступлением, и Вашингтон должен приложить все усилия для его расследования.

В свою очередь собеседник Карлсона Дэвис отметил, что огромные потери украинской армии в ходе конфликта объясняются ошибочными решениями Зеленского. По его словам, украинский лидер отдавал приказы о заведомо провальных операциях и часто запрещал подразделениям отступать.

Он добавил, что из-за провальной тактики Зеленского Украина лишается самых обученных и подготовленных военнослужащих, которых невозможно заменить даже большим количеством новобранцев.