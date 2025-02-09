Зеленский высказался о возможности завершения конфликта в 2025 году

Владимир Зеленский рассказал журналистам, что конфликт можно завершить в 2025 году. Он добавил, что выборов вплоть до окончания противостояния не будет, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Украинский лидер признал, что если бы у него были четкие гарантии безопасности со стороны США и Европы, то он «был бы готов к любому формату переговоров» с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, президент США Дональд Трамп желает, чтобы конфликт завершился как можно быстрее. Соответственно, добавил он, для завершения противостояния в 2025 году «есть все возможности».

Вместе с тем, заметил политик, точные сроки завершения назвать сложно. Понятно только одно, добавил он, что «нужно быть сильным».

Украинский лидер подчеркнул, что западным лидерам следует оказать давление на Путина и заставить его завершить конфликт.

Кроме того, Зеленский высказался о гипотетическом проведении президентских выборов на Украине.

Политик заметил, что пока не будет подписан мирный договор, проведение выборов исключается. Он пояснил, что если Киев «приостановит военное положение, то потеряет армию, а без военных голосовать — нечестно».