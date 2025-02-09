В США ликвидирован антироссийский спецотряд ФБР из 50 агентов

Новый руководитель Минюста США Пэм Бонди ликвидировала подразделение ФБР по борьбе с информационным влиянием России и Китая. Об этом сообщает NBC.

В США ликвидирован антироссийский спецотряд ФБР из 50 агентов
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Телеканал сообщает, что в первый день своего пребывания в должности генпрокурор и глава Минюста Пэм Бонди распорядилась приостановить борьбу ФБР с «тайными кампаниями влияния со стороны Китая, России и других противников».

«Ее приказ распускает целевую группу ФБР по иностранному влиянию и урезает применение Закона о регистрации иностранных агентов», отмечает телеканал.

В приказе сказано, что ФБР должно «высвободить ресурсы для решения более насущных проблем» и положить конец рискам дальнейшего использования оружия и злоупотребления прокурорскими полномочиями,

«Целевая группа по иностранному влиянию должна быть распущена», говорится в распоряжении Бонди.

Всего будут ликвидированы три отряда из 50 агентов ФБР и вспомогательного персонала целевой группы по иностранному влиянию. Эти сотрудники уже ищут другие назначения, сообщил NBC News сотрудник ФБР, знакомый с вопросом.

В приказе также говорится, что будут ограничены уголовные обвинения в нарушении Закона о регистрации иностранных агентов.

«Должны быть ограничены случаями, аналогичными традиционному шпионажу со стороны иностранных правительственных субъектов», сказано в приказе.

Отдельная директива Бонди также пресекла «усилия по конфискации активов российских олигархов».

В приказе говорится, что сотрудники, работающие над этими проектами, будут переведены на борьбу с наркокартелями и транснациональными преступными организациями. По словам официальных лиц, уже ведущиеся дела о конфискации будут продолжены.