В США ликвидирован антироссийский спецотряд ФБР из 50 агентов

Новый руководитель Минюста США Пэм Бонди ликвидировала подразделение ФБР по борьбе с информационным влиянием России и Китая. Об этом сообщает NBC.

Телеканал сообщает, что в первый день своего пребывания в должности генпрокурор и глава Минюста Пэм Бонди распорядилась приостановить борьбу ФБР с «тайными кампаниями влияния со стороны Китая, России и других противников».

« Е е п р и к а з р а с п у с к а е т ц е л е в у ю г р у п п у Ф Б Р п о и н о с т р а н н о м у в л и я н и ю и у р е з а е т п р и м е н е н и е З а к о н а о р е г и с т р а ц и и и н о с т р а н н ы х а г е н т о в » , — о т м е ч а е т т е л е к а н а л .

В приказе сказано, что ФБР должно «высвободить ресурсы для решения более насущных проблем» и положить конец рискам дальнейшего использования оружия и злоупотребления прокурорскими полномочиями,

« Ц е л е в а я г р у п п а п о и н о с т р а н н о м у в л и я н и ю д о л ж н а б ы т ь р а с п у щ е н а » , — г о в о р и т с я в р а с п о р я ж е н и и Б о н д и .

Всего будут ликвидированы три отряда из 50 агентов ФБР и вспомогательного персонала целевой группы по иностранному влиянию. Эти сотрудники уже ищут другие назначения, сообщил NBC News сотрудник ФБР, знакомый с вопросом.

В приказе также говорится, что будут ограничены уголовные обвинения в нарушении Закона о регистрации иностранных агентов.

« Д о л ж н ы б ы т ь о г р а н и ч е н ы с л у ч а я м и , а н а л о г и ч н ы м и т р а д и ц и о н н о м у ш п и о н а ж у с о с т о р о н ы и н о с т р а н н ы х п р а в и т е л ь с т в е н н ы х с у б ъ е к т о в » , — с к а з а н о в п р и к а з е .

Отдельная директива Бонди также пресекла «усилия по конфискации активов российских олигархов».

В приказе говорится, что сотрудники, работающие над этими проектами, будут переведены на борьбу с наркокартелями и транснациональными преступными организациями. По словам официальных лиц, уже ведущиеся дела о конфискации будут продолжены.