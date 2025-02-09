В США ликвидирован антироссийский спецотряд ФБР из 50 агентов
Новый руководитель Минюста США Пэм Бонди ликвидировала подразделение ФБР по борьбе с информационным влиянием России и Китая. Об этом сообщает NBC.
Телеканал сообщает, что в первый день своего пребывания в должности генпрокурор и глава Минюста Пэм Бонди распорядилась приостановить борьбу ФБР с «тайными кампаниями влияния со стороны Китая, России и других противников».
«Ее приказ распускает целевую группу ФБР по иностранному влиянию и урезает применение Закона о регистрации иностранных агентов», — отмечает телеканал.
В приказе сказано, что ФБР должно «высвободить ресурсы для решения более насущных проблем» и положить конец рискам дальнейшего использования оружия и злоупотребления прокурорскими полномочиями,
«Целевая группа по иностранному влиянию должна быть распущена», — говорится в распоряжении Бонди.
Всего будут ликвидированы три отряда из 50 агентов ФБР и вспомогательного персонала целевой группы по иностранному влиянию. Эти сотрудники уже ищут другие назначения, сообщил NBC News сотрудник ФБР, знакомый с вопросом.
В приказе также говорится, что будут ограничены уголовные обвинения в нарушении Закона о регистрации иностранных агентов.
«Должны быть ограничены случаями, аналогичными традиционному шпионажу со стороны иностранных правительственных субъектов», — сказано в приказе.
Отдельная директива Бонди также пресекла «усилия по конфискации активов российских олигархов».
В приказе говорится, что сотрудники, работающие над этими проектами, будут переведены на борьбу с наркокартелями и транснациональными преступными организациями. По словам официальных лиц, уже ведущиеся дела о конфискации будут продолжены.