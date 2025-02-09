Планы президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа равноценны этнической чистке, заявила председатель Комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории Нави Пиллэй в интервью изданию Politico. Она назвала американского лидера ужасающе невежественным в вопросах международного права.

Т р а м п у ж а с а ю щ е н е в е ж е с т в е н е н в м е ж д у н а р о д н о м п р а в е и о к к у п а ц и о н н о м п р а в е . Н а с и л ь с т в е н н о е п е р е м е щ е н и е о к к у п и р о в а н н о й г р у п п ы — э т о м е ж д у н а р о д н о е п р е с т у п л е н и е , и о н о р а в н о с и л ь н о э т н и ч е с к о й ч и с т к е , — с к а з а л а П и л л э й .

Она отметила, что не существует ни одного законного способа осуществления плана Трампа по расселению сектора Газа. По ее словам, вопрос передачи этой территории во владение США также выходит за рамки международного права.

Ранее Трамп заявил, что США должны взять сектор Газа под свой контроль после завершения боевых действий. По его словам, Вашингтон сможет «медленно и аккуратно» начать возводить то, что «стало бы одним из величайших и самых зрелищных проектов на Земле».

До этого американский президент говорил о готовности занять сектор Газа и приступить к его «расчистке». По мнению Трампа, живущих в анклаве палестинцев следует переселить в другие страны, чтобы со временем превратить эту территорию в «ближневосточную Ривьеру». По задумке президента США, население сектора должны принять Египет и Иордания. Однако власти этих стран выступают против реализации инициативы, заявляя, что судьба Палестины должна решаться ее народом.