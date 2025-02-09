Евросоюзу пришло время взять безопасность и оборону сообщества в собственные руки. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Литве по случаю того, что электросети стран Балтии после отключения от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) синхронизировались с ЕС. Ее транслировала пресс-служба ЕК.

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