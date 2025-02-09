Трамп установил рекорд по числу указов

Президент США Дональд Трамп установил исторический рекорд по количеству своих указов и отмене указов предшественников. Он быстро демонтирует существующие институты и инициативы США, одновременно создавая структуры управления, «согласованные с повесткой MAGA». Об этом пишет обозреватель ABC, профессор политологии Калифорнийского университета Мередит Конрой.

Обозреватель ABC отмечает, что перед инаугурацией Трамп обещал подписать 100 указов в первый день своего пребывания в должности. И хотя он не достиг этой отметки в первый день, количество и широта его указов стали «историческими, а также потенциально незаконными».

« С м о м е н т а с в о е й и н а у г у р а ц и и 2 0 я н в а р я Т р а м п п о д п и с а л р е к о р д н о е к о л и ч е с т в о у к а з о в , к о т о р ы е у ж е н а ч а л и м е н я т ь а м е р и к а н с к и е п р и о р и т е т ы в н у т р и с т р а н ы и з а р у б е ж о м » , — п и ш е т К о н р о й .

По ее мнению, происходит быстрый демонтаж существующих институтов и инициатив при одновременном создании структуры управления, «согласованной с повесткой дня Трампа MAGA и его популистской базой».

Так Трамп готовит почву для своих амбициозных политических проектов, а также отменяет старый политический курс экс- президента Джо Байдена.

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Эти действия также должны «укрепить имидж Трампа как незаменимого человека, ответственного человека, непревзойденного сильного лидера».

При этом, по мнению Конрой, многие действия Трампа вызвали замешательство в правительстве и растущее число юридических проблем. Некоторые их них уже решаются в судах.

« Э т и д е й с т в и я у ж е н а ч а л и п р о в е р я т ь , в к а к о й с т е п е н и н е к о н т р о л и р у е м а я и с п о л н и т е л ь н а я в л а с т ь м о ж е т б ы т ь и с п о л ь з о в а н а д л я т о г о , ч т о б ы б р о с и т ь в ы з о в с у щ е с т в у ю щ и м и н с т и т у ц и о н а л и з и р о в а н н ы м н о р м а м и с и с т е м е с д е р ж е к и п р о т и в о в е с о в в п р а в и т е л ь с т в е » , — с ч и т а е т к а л и ф о р н и й с к и й п о л и т о л о г .

За две с половиной недели пребывания у власти Трамп подписал 54 указа, что уже больше, чем у любого другого президента за первые 100 дней со времен Гарри Трумэна.

Трамп также установил рекорд, отменил 91 указ Байдена.