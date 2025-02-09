Немецкая прокуратура заподозрила российского миллиардера Романа Абрамовича в уклонении от санкций.

Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По данным издания, внимание немецких правоохранителей привлекли вилла в Гармиш-Партенкирхене, два Bugatti, Mercedes-Benz и Lamborghini миллиардера.

По словам местных жителей, на вилле Абрамовича несколько раз были замечены его родные из России.

По данным прокуратуры, контроль над жильём может всё ещё удерживаться бизнесменом, который находится под санкциями.

Адвокат миллиардера отрицает эти обвинения.

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Отмечается, что в том случае, если будет доказан тот факт, что Абрамович действительно нарушил закон, обязывающий отчитываться об активах, ему может грозить наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года или штраф.

Ранее экс-футболист «Челси» Джон Оби Микель рассказал о том, как Роман Абрамович переживает из-за продажи клуба.