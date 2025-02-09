Фон дер Ляйен заявила об «историческом дне» для Евросоюза
Отключение прибалтийских республик от электросетей БРЭЛЛ является «свободой от угроз и шантажа» и разрывает последние связи Латвии, Эстонии и Литвы с РФ. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
В воскресенье фон дер Ляйен прокомментировала отключение Прибалтики от единой системы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).
«Сегодня мы подключаем республики Прибалтики к электросети континентальной Европы. Мы разрываем последние оставшиеся связи с Россией. Наконец-то свобода от угроз и шантажа. Это исторический день», — сказала фон дер Ляйен в соцсети X.
Страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей
В воскресенье Эстония, Латвия и Литва присоединились к энергосистеме ЕС, отключившись от БРЭЛЛ.
Ранее сообщалось, что жители Эстонии перед отключением от БРЭЛЛ стали чаще покупать генераторы, готовясь к возможному энергетическому коллапсу.