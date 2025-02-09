Фон дер Ляйен заявила об «историческом дне» для Евросоюза

Отключение прибалтийских республик от электросетей БРЭЛЛ является «свободой от угроз и шантажа» и разрывает последние связи Латвии, Эстонии и Литвы с РФ. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В воскресенье фон дер Ляйен прокомментировала отключение Прибалтики от единой системы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).

« С е г о д н я м ы п о д к л ю ч а е м р е с п у б л и к и П р и б а л т и к и к э л е к т р о с е т и к о н т и н е н т а л ь н о й Е в р о п ы . М ы р а з р ы в а е м п о с л е д н и е о с т а в ш и е с я с в я з и с Р о с с и е й . Н а к о н е ц - т о с в о б о д а о т у г р о з и ш а н т а ж а . Э т о и с т о р и ч е с к и й д е н ь » , — с к а з а л а ф о н д е р Л я й е н в с о ц с е т и X .

Страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей

В воскресенье Эстония, Латвия и Литва присоединились к энергосистеме ЕС, отключившись от БРЭЛЛ.

Ранее сообщалось, что жители Эстонии перед отключением от БРЭЛЛ стали чаще покупать генераторы, готовясь к возможному энергетическому коллапсу.