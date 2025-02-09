Глава Еврокомиссии заявила о растущей неопределенности в отношениях между ЕС и США

Евросоюз (ЕС) готов к потенциальным вызовам со стороны новой администрации США. Об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен Литве.

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По словам фон дер Ляйен, Америка, давний союзник ЕС, установила новую повестку дня.

« Е в р о п а г о т о в а к п р о ч н о м у , н о к о н с т р у к т и в н о м у д и а л о г у с США в условиях растущей неопределенности», — отметила она.

Ранее Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что входящим в ЕС странам необходимо полностью избавиться от зависимости от энергоносителей из России. Кроме того, она заявила о готовности Европы защищать свои интересы и в отношениях с действующей американской администрацией президента Дональда Трампа.