Глава Еврокомиссии заявила о растущей неопределенности в отношениях между ЕС и США

Евросоюз (ЕС) готов к потенциальным вызовам со стороны новой администрации США. Об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен Литве.
По словам фон дер Ляйен, Америка, давний союзник ЕС, установила новую повестку дня.
«Европа готова к прочному, но конструктивному диалогу с США в условиях растущей неопределенности», — отметила она.
Ранее Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что входящим в ЕС странам необходимо полностью избавиться от зависимости от энергоносителей из России. Кроме того, она заявила о готовности Европы защищать свои интересы и в отношениях с действующей американской администрацией президента Дональда Трампа.