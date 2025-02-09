Дональд Трамп обновил рекорд по числу принятых указов в первые сто дней у власти

За две с половиной недели с момента своей инаугурации он подписал уже 54 документа. Для сравнения, в первые сто дней президентства Джо Байден одобрил 42 указа. Об этом сообщает телеканал ABC. «С 20 января Трамп подписал рекордное количество указов, которые уже начали перекраивать американские приоритеты внутри страны и за рубежом. Это часть более широкого набора масштабных действий, направленных на быстрый демонтаж существующих институтов», — говорится в сообщении телеканала. ABC также подсчитал, что Дональд Трамп установил и другой рекорд. Нынешний президент США отменил самое большое число указов своего предшественника — 91. Из них 67 были связаны с пандемией коронавируса.