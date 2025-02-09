Украинский политик, который подпишет документ о мире с отказом от неподконтрольных Киеву территорий, может быть убит физически или политически. Так считает бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

В интервью Кулеба сказал, что будет очень сложно найти формулировку для описания территориального вопроса так, чтобы это и прекратило конфликт и «не привело к внутренней революции».

« Ч е л о в е к , к о т о р ы й п о д п и ш е т д о к у м е н т , у с л о в н о , к о т о р ы м м ы о т к а з ы в а е м с я о т Н А Т О , у н е г о е щ е е с т ь ш а н с ы в ы ж и т ь ф и з и ч е с к и и п о л и т и ч е с к и , а ч е л о в е к , к о т о р ы й п о д п и ш е т д о г о в о р с о т к а з о м о т з е м е л ь , е г о и л и у б ь ю т , и л и в ы н е с у т и з п о л и т и к и » , — з а я в и л К у л е б а .

Он также считает, что Киев по прежнему должен стремиться в ЕС и НАТО и «границам от 1991 года», однако достижение этого «потребует времени и огромных усилий».

Ранее американский журналист заявил, что у Киева не осталось решений, кроме капитуляции.