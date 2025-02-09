Кулеба рассказал о сложности территориального вопроса на переговорах с РФ
Украинский политик, который подпишет документ о мире с отказом от неподконтрольных Киеву территорий, может быть убит физически или политически. Так считает бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.
В интервью Кулеба сказал, что будет очень сложно найти формулировку для описания территориального вопроса так, чтобы это и прекратило конфликт и «не привело к внутренней революции».
«Человек, который подпишет документ, условно, которым мы отказываемся от НАТО, у него еще есть шансы выжить физически и политически, а человек, который подпишет договор с отказом от земель, его или убьют, или вынесут из политики», — заявил Кулеба.
Он также считает, что Киев по прежнему должен стремиться в ЕС и НАТО и «границам от 1991 года», однако достижение этого «потребует времени и огромных усилий».
Ранее американский журналист заявил, что у Киева не осталось решений, кроме капитуляции.