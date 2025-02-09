Президент США Дональд Трамп поставил под удар возвращение судоходства в Красном море в нормальный режим. Виновато его скандальное заявление о захвате Газы и выселении палестинцев. К такому выводу пришла американская газета Financial Times, аналитики которой опросили представителей судоходной отрасли.

В январе йеменские хуситы заявили, что прекращают наносить удары по судам в Красном море исключением тех, которые зарегистрированы в Израиле или полностью принадлежат израильским организациям.

Такое решение последовало после прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

Однако шокирующее заявление Трампа на этой неделе вызвало опасения, что йеменские силы возобновят атаки.

Ян Риндбо, исполнительный директор судоходной группы Norden, сказал, что план Трампа увеличил «риск того, что хуситы не будут сидеть сложа руки», и это «может продлить проблему Красного моря».

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Эксперты отмечают, что после заявления хуситов 19 января началось обнадеживающее «увеличение перевозок». Количество транзитов через Баб-эль-Мандебский пролив выросло на 4%, до 223 за неделю. Таковы данные Lloyd's List Intelligence.

Бриджит Диакун, аналитик по морским рискам в Lloyd's List Intelligence, сказала, что, хотя «небольшое количество судов возвращается», другие все еще «ждут подтверждения того, что ситуация стабилизировалась».

Однако после заявления Трампа все больше судовладельцев готовятся к эскалации напряженности на Ближнем Востоке и к тому, что хуситы отступят от своего обещания ограничить атаки.

Ларс Йенсен, генеральный директор Vespucci Maritime, которая предоставляет консультационные услуги судовладельцам и трейдерам, сказал, что первоначальные надежды на возвращение транзита через Красное море не оправдались.