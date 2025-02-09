В ООН прокомментировали планы Трампа по переселению палестинцев из Газы

Нави Пиллэй, председатель Комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории, назвала инициативу президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа «этнической чисткой». Об этом пишет РИА Новости.

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут под контроль анклав и будут отвечать за восстановительные работы в регионе. Он добавил, что палестинцам следует покинуть «площадку для сноса» и переселиться в Иорданию, Египет, Сомали и Марокко.

« Т р а м п у ж а с а ю щ е н е в е ж е с т в е н е н в м е ж д у н а р о д н о м п р а в е и о к к у п а ц и о н н о м п р а в е . Н а с и л ь с т в е н н о е п е р е м е щ е н и е о к к у п и р о в а н н о й г р у п п ы — э т о м е ж д у н а р о д н о е п р е с т у п л е н и е , и о н о р а в н о с и л ь н о э т н и ч е с к о й ч и с т к е » , — о т м е т и л а П и л л э й .

Ранее палестинское движение ХАМАС осудило идеи Трампа по изгнанию палестинцев из сектора Газа и установлению американского контроля над анклавом.