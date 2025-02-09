Катар обратился с призывом к международному сообществу

Катар призвал международное сообщество противостоять провокациям Израиля
Катар осудил высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможном создании Государства Палестина на территории Саудовской Аравии, призвав международное сообщество противостоять израильским провокациям.
Соответствующее заявление опубликовано на странице внешнеполитического ведомства эмирата в X.
"Государство Катар самым решительным образом осуждает провокационные заявления премьер-министра Израиля о создании палестинского государства на территории Королевства Саудовская Аравия и считает их грубым нарушением международного права и Устава ООН", - следует из текста документа.
МИД Катар выразил полную солидарность с Эр-Риядом и призвал международное сообщество "противостоять израильским провокациям".
В Саудовской Аравии ответили Нетаньяху
6 февраля ведущий 14-го канала израильского телевидения во время интервью с Нетаньяху, вероятно, оговорился, сказав "саудовское государство" вместо "палестинское государство". Премьер-министр Израиля поправил его, добавив: "Если только вы не хотите, чтобы палестинское государство было в Саудовской Аравии, у них много территорий". МИД королевства отверг слова Нетаньяху, подчеркнув, что подобные высказывания направлены на отвлечение внимания от преступлений, совершаемых Израилем в секторе Газа.
В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, потерявших крышу над головой в результате боевых действий, упомянув в этом контексте Египет и Иорданию. 4 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Кроме того, он высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы заплатить за это. Иордания, Египет и другие арабские страны выступили против реализации этих идей Трампа.