Катар обратился с призывом к международному сообществу

Катар осудил высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможном создании Государства Палестина на территории Саудовской Аравии, призвав международное сообщество противостоять израильским провокациям.

Соответствующее заявление опубликовано на странице внешнеполитического ведомства эмирата в X.

" Г о с у д а р с т в о К а т а р с а м ы м р е ш и т е л ь н ы м о б р а з о м о с у ж д а е т п р о в о к а ц и о н н ы е з а я в л е н и я п р е м ь е р - м и н и с т р а И з р а и л я о с о з д а н и и п а л е с т и н с к о г о г о с у д а р с т в а н а т е р р и т о р и и К о р о л е в с т в а С а у д о в с к а я А р а в и я и с ч и т а е т и х г р у б ы м н а р у ш е н и е м м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и У с т а в а О О Н " , - с л е д у е т и з т е к с т а д о к у м е н т а .

МИД Катар выразил полную солидарность с Эр-Риядом и призвал международное сообщество "противостоять израильским провокациям".

В Саудовской Аравии ответили Нетаньяху

6 февраля ведущий 14-го канала израильского телевидения во время интервью с Нетаньяху, вероятно, оговорился, сказав "саудовское государство" вместо "палестинское государство". Премьер-министр Израиля поправил его, добавив: "Если только вы не хотите, чтобы палестинское государство было в Саудовской Аравии, у них много территорий". МИД королевства отверг слова Нетаньяху, подчеркнув, что подобные высказывания направлены на отвлечение внимания от преступлений, совершаемых Израилем в секторе Газа.

В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, потерявших крышу над головой в результате боевых действий, упомянув в этом контексте Египет и Иорданию. 4 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Кроме того, он высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы заплатить за это. Иордания, Египет и другие арабские страны выступили против реализации этих идей Трампа.