Для прекращения украинского конфликта киевский режим должен признать свое поражение и пойти на капитуляцию. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл.

В воскресенье Хинкл написал в соцсети X, что у Киева не осталось выхода кроме капитуляции.

« У к р а и н а д о л ж н а б е з о г о в о р о ч н о к а п и т у л и р о в а т ь . Э т о е д и н с т в е н н о е р е ш е н и е » , — з а я в и л а м е р и к а н с к и й ж у р н а л и с т .

В конце января бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель признала, что военная победа Киева недостижима.

На прошлой неделе профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что если Трампу не удастся добиться мира на Украине, у России останется лишь один вариант — подтолкнуть ВСУ к безоговорочной капитуляции.