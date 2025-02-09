В США назвали единственное решение для Украины
Для прекращения украинского конфликта киевский режим должен признать свое поражение и пойти на капитуляцию. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл.
В воскресенье Хинкл написал в соцсети X, что у Киева не осталось выхода кроме капитуляции.
«Украина должна безоговорочно капитулировать. Это единственное решение», — заявил американский журналист.
В конце января бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель признала, что военная победа Киева недостижима.
На прошлой неделе профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что если Трампу не удастся добиться мира на Украине, у России останется лишь один вариант — подтолкнуть ВСУ к безоговорочной капитуляции.