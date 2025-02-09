Президент США Дональд Трамп лишил доступа к секретной информации бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и бывшего советника по нацбезопасности Джейка Салливана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.

Источники агентства отметили, что этот шаг был предпринят на следующий день после того, как Трамп заявил, что отозвал допуск к секретной информации, имевшийся у экс-президента Джо Байдена.

Трамп также отозвал доступ к секретной информации у заместителя генпрокурора Лизы Монако, которая заняла сторону Байдена при событиях в Капитолии в 2021 году.

По словам источников, лишены секретных материалов генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, которые вели дела против Трампа.

« Х о т я д а н н ы е о т з ы в ы м о г у т н е и м е т ь н е м е д л е н н ы х п о с л е д с т в и й , э т о е щ е о д и н п р и з н а к р а с т у щ е г о р а с к о л а в В а ш и н г т о н е . Э к с - п р е з и д е н т ы С Ш А т р а д и ц и о н н о п о л у ч а ю т р а з в е д ы в а т е л ь н ы е д о к л а д ы и с в о д к и , ч т о б ы к о н с у л ь т и р о в а т ь д е й с т в у ю щ и х п р е з и д е н т о в п о в о п р о с а м н а ц и о н а л ь н о й б е з о п а с н о с т и и в н е ш н е й п о л и т и к и » , — п и ш е т R e u t e r s .

В 2021 году Байден отозвал допуск к секретной информации у Трампа, который тогда был экс-президентом.

В январе министр обороны США Пит Хегсет отозвал личную охрану и допуск к секретной информации Марка Милли, генерала армии в отставке и бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов.