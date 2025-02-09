В Иране отказались от переговоров с США под давлением

Иран не будет вести переговоры о своей ядерной программе в условиях санкций и давления США. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, сообщает агентство Mehr.

Аракчи подчеркнул, что Иран «должен разочаровать стороны, применяющие санкции». Тегеран не потерпит политического давления.

« П е р е г о в о р ы с п о з и ц и и с л а б о с т и — э т о н е н а с т о я щ и е п е р е г о в о р ы , э т о к а п и т у л я ц и я . М ы н и к о г д а н е б у д е м в е с т и п е р е г о в о р ы в т а к и х у с л о в и я х » , — з а я в и л г л а в а и р а н с к о г о М И Д .

По его словам, Иран не допустит повторения ситуации, когда США отказались соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Тегеран никогда не отказывался от переговоров, но опыт СВПД доказал, что Вашингтону доверять нельзя.

Аракчи добавил, что «несправедливые санкции, введенные против нашего народа, являются серьезным препятствием для экономического развития Ирана».

Тегеран продолжит переговоры и взаимодействие с международными партнерами для отмены санкций. Кроме того, республика нейтрализует последствия западных ограничений, «опираясь на собственные силы и наиболее важные внутренние инициативы».