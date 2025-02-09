Названа причина, по которой Трамп начал кампанию против мигрантов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп желает превратить США в «курорт для белых». В связи с этим он начал активную кампанию против мигрантов, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

20 января Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне с речью, в которой пообещал «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию страны через границу с Мексикой.

По данным источника, американский лидер создает нового «внутреннего врага» — латиноамериканского мигранта, которого необходимо идентифицировать, «пометить» и выгнать с территории страны.

Из США выдворили первую группу нелегальных мигрантов

Куратор по вопросам безопасности границ Соединенных Штатов Том Хоман сообщил ранее, что в конце января из США были депортированы более 4 тыс. мигрантов.

Кроме того, администрация Трампа разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена при прошлой администрации.