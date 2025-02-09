Умер американский актер и режиссер Гари Конклин

Скончался Гари Конклин, американский режиссер-документалист, оператор, продюсер, монтажер и актер.

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Конклин умер на 93-м году жизни еще 26 декабря, но отраслевые СМИ обратили на это внимание только сейчас. Некролог, в частности, 6 февраля опубликовал портал Variety. Причина смерти не разглашается.

Гари Конклин родился и вырос в Калифорнии. Служил в армии в спецподразделении. После поселился в Нью-Йорке, где изучал актерское мастерство. Жил в Париже и Риме. Дебютный фильм как постановщик снял в 1970-м.

Один из самых его заметных проектов - "Интервью у подножья вулкана", в ленте появляются Жаклин Биссет, Альберт Финни, Энтони Эндрюс, Джон Хьюстон.