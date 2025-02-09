Маск заявил о прививающих детям коммунизм американских учителях

Учителя в штате Калифорния должны прекратить прививать школьникам идеи коммунизма, им стоит обучать детей навыкам, которые помогут им в жизни.

Об этом Илон Маск в своем аккаунте социальной сети Х.

« У ч и т е л я в К а л и ф о р н и и т р а т я т с в о е в р е м я н а т о , ч т о б ы п р и в и в а т ь д е т я м и д е и р а с и з м а , с е к с и з м а и к о м м у н и з м а , в м е с т о т о г о ч т о б ы о б у ч а т ь и х н а в ы к а м , к о т о р ы е д е й с т в и т е л ь н о п о м о г у т и м д о б и т ь с я у с п е х а в ж и з н и » , — о т м е т и л б и з н е с м е н .

Маск подчеркнул, что прививание неправильных ценностей детям должно окончательно прекратиться.

Ранее Маск заявил, что Министерство финансов США ежегодно выплачивает пособия на сумму 100 миллиардов долларов неустановленным лицам. По его словам, ведомство выделяет деньги лицам без личного номера социального страхования или временного документа, удостоверяющего личность. Он назвал ситуацию крайне подозрительной.