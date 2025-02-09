Маск бросил камень в огород российских СМИ из-за заморозки USAID
Американский миллиардер Илон Маск сыронизировал над независимыми СМИ России и Украины, которые остались без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).
Уточнять, какие именно издания пострадали из-за заморозки проектов глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США уточнять не стал.
«Независимые СМИ», надрываюсь от смеха, — написал Маск в социальной сети X.
Доступ Маска к системе государственных платежей ограничили по решению суда
Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что USAID закрыли в США, так как оно было оплотом политических противников президента страны Дональда Трампа.