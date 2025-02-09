Маск бросил камень в огород российских СМИ из-за заморозки USAID

Американский миллиардер Илон Маск сыронизировал над независимыми СМИ России и Украины, которые остались без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).

Уточнять, какие именно издания пострадали из-за заморозки проектов глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США уточнять не стал.

« Н е з а в и с и м ы е С М И » , н а д р ы в а ю с ь о т с м е х а , — н а п и с а л М а с к в с о ц и а л ь н о й с е т и X .

Доступ Маска к системе государственных платежей ограничили по решению суда

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что USAID закрыли в США, так как оно было оплотом политических противников президента страны Дональда Трампа.