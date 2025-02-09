Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил о неприличных действиях украинского лидера Владимира Зеленского в отношении Варшавы по вопросу событий в Волыни во времена Второй мировой войны. Его слова приводит Польское агентство печати.

По его словам, «то, что делает президент Украины по отношению к Польше, неприлично, потому что мы не можем провести эксгумацию».

« Я с с а м о г о н а ч а л а с в о е г о п у т и в к а ч е с т в е к а н д и д а т а в п р е з и д е н т ы з а я в л я л , ч т о д л я м е н я н е п р и е м л е м а д и с к у с с и я о б е з у с л о в н о м п р и н я т и и У к р а и н ы в Е в р о с о ю з , п о с к о л ь к у с т р а н а , к о т о р а я н е д а л а с о г л а с и я н а э к с г у м а ц и ю и з а х о р о н е н и е 1 2 0 т ы с я ч п о л я к о в < … > н е м о ж е т в о й т и в е в р о п е й с к о е с о о б щ е с т в о » , — з а я в и л Н а в р о ц к и й .

Он добавил, что является поляком и не будет представлять государственную повестку Украины. Политик напомнил, что после начала конфликта Польша помогала украинцам, которых «взяли под свою крышу», а также поставляла Украине военную технику.

« Н а м н е н у ж н о н и к о м у н и ч е г о д о к а з ы в а т ь . М ы к а к д о б р ы е с а м а р и т я н е , о т к р ы т ы е д л я п о м о щ и д р у г и м , г о т о в ы е с о т р у д н и ч а т ь с р а з л и ч н ы м и н а ц и о н а л ь н ы м и м е н ь ш и н с т в а м и » , — у к а з а л Н а в р о ц к и й .

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До этого бывший польский премьер Лешек Миллер заявил, что Украина не стремится наладить отношения с Польшей и на самом деле не хочет решать вопросы событий в Волыни, чего добивается польская сторона, поэтому прорыва в отношениях двух стран не будет.