Ynet: Нетаньяху распорядился об отправке в Катар делегации для переговоров по Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился об отправке в Катар израильской делегации для переговоров о прекращении огня в Газе. Они должны обсудить технические детали соглашения, сообщил портал Ynet со ссылкой на источник.
По его данным, в делегацию входят представители разведки «Моссад», Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля, а также израильский координатор по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш. Ynet также сообщает, что Нетаньяху по возвращении из США, где он встречался с президентом Дональдом Трампом, проведет заседание кабинета министров, посвященное переговорам о втором этапе сделки по освобождению заложников из Газы, передает ТАСС.
Ранее ХАМАС заявил об угрозе срыва соглашения о прекращении огня в секторе Газа, обвинив Израиль в промедлении с выполнением обязательств.
Между тем Нетаньяху пообещал, что Израиль уничтожит палестинское радикальное движение и сделает все для возвращения пленников.
«Мы уничтожим ХАМАС и вернем наших заложников», — заявил премьер в специальном видеообращении к нации, добавив, что президент США Дональд Трамп полностью с этим согласен, передает ТАСС.
Глава израильского кабмина отметил, что в субботу во время передачи трех освобожденных радикалами заложников все «снова увидели, что такое чудовища из ХАМАС».
«Это те же самые чудовища, которые вырезали израильских граждан и издевались над заложниками, и я снова говорю им [боевикам ХАМАС], что они поплатятся своими жизнями», — продолжил премьер, заверив, что Израиль «позаботится о безопасности» заложников.
По словам Нетаньяху, он дал указание группе израильских переговорщиков «передать это посредникам и требовать этого [обеспечения безопасности пленников]».
Ранее в субботу в канцелярии премьера заявили, что Израиль «не оставит без ответа ужасающие кадры», увиденные 8 февраля при передаче похищенных Красному Кресту и свидетельствующие об их плохом состоянии. По словам главы МИД Израиля Гидеона Саара, заложники выглядели «голодающими» и «истощенными». В связи с этим он направил министрам иностранных дел многих стран мира «четкое и краткое послание» о том, что «нацистское зло ХАМАС должно быть искоренено». Высказывания Саара распространила пресс-служба израильского МИД.