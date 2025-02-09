Нетаньяху распорядился об отправке в Катар делегации для переговоров по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился об отправке в Катар израильской делегации для переговоров о прекращении огня в Газе. Они должны обсудить технические детали соглашения, сообщил портал Ynet со ссылкой на источник.

По его данным, в делегацию входят представители разведки «Моссад», Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля, а также израильский координатор по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш. Ynet также сообщает, что Нетаньяху по возвращении из США, где он встречался с президентом Дональдом Трампом, проведет заседание кабинета министров, посвященное переговорам о втором этапе сделки по освобождению заложников из Газы, передает ТАСС.

Ранее ХАМАС заявил об угрозе срыва соглашения о прекращении огня в секторе Газа, обвинив Израиль в промедлении с выполнением обязательств.

Между тем Нетаньяху пообещал, что Израиль уничтожит палестинское радикальное движение и сделает все для возвращения пленников.

« М ы у н и ч т о ж и м Х А М А С и в е р н е м н а ш и х з а л о ж н и к о в » , — з а я в и л п р е м ь е р в с п е ц и а л ь н о м в и д е о о б р а щ е н и и к н а ц и и , д о б а в и в , ч т о п р е з и д е н т С Ш А Д о н а л ь д Т р а м п п о л н о с т ь ю с э т и м с о г л а с е н , передает ТАСС.

Глава израильского кабмина отметил, что в субботу во время передачи трех освобожденных радикалами заложников все «снова увидели, что такое чудовища из ХАМАС».

« Э т о т е ж е с а м ы е ч у д о в и щ а , к о т о р ы е в ы р е з а л и и з р а и л ь с к и х г р а ж д а н и и з д е в а л и с ь н а д з а л о ж н и к а м и , и я с н о в а г о в о р ю и м [ б о е в и к а м Х А М А С ] , ч т о о н и п о п л а т я т с я с в о и м и ж и з н я м и » , — п р о д о л ж и л п р е м ь е р , з а в е р и в , ч т о И з р а и л ь « п о з а б о т и т с я о б е з о п а с н о с т и » з а л о ж н и к о в .

По словам Нетаньяху, он дал указание группе израильских переговорщиков «передать это посредникам и требовать этого [обеспечения безопасности пленников]».

Ранее в субботу в канцелярии премьера заявили, что Израиль «не оставит без ответа ужасающие кадры», увиденные 8 февраля при передаче похищенных Красному Кресту и свидетельствующие об их плохом состоянии. По словам главы МИД Израиля Гидеона Саара, заложники выглядели «голодающими» и «истощенными». В связи с этим он направил министрам иностранных дел многих стран мира «четкое и краткое послание» о том, что «нацистское зло ХАМАС должно быть искоренено». Высказывания Саара распространила пресс-служба израильского МИД.