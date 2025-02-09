Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон утверждает, что слова президента США Дональда Трампа по поводу интервенции в Газу должны вызывать беспокойство у российского лидера Владимира Путина, поскольку он якобы выдвинет жесткие условия по переговорам и «заставит» Москву пойти на сделку.

Об этом бывший военный пишет в материале для The Telegraph.

« П р о щ е г о в о р я , П у т и н т е п е р ь д о л ж е н б ы т ь в у ж а с е . У р а г а н Т р а м п а м о ж е т с д у т ь е г о д о У р а л а и д а л ь ш е . В о о д у ш е в л е н н ы й « с в о и м » п р е к р а щ е н и е м о г н я в Г а з е , Т р а м п в р я д л и п р е д л о ж и т с д е л к у п о У к р а и н е , к о т о р а я н е б у д е т с о б л ю д а т ь с я » , — с ч и т а е т Б р е т т о н - Г о р д о н .

Он утверждает, что Украина должна получить «обратно часть, если не всю, утраченную территорию». По мнению военного, Россия якобы пойдет на это, чтобы вернуть территории в Курской области.

Трамп заявил о наличии у него конкретного плана по прекращению конфликта на Украине

До этого Associated Press (AP) со ссылкой на экспертов писало, что Россия добивается устойчивых успехов в ходе конфликта на Украине, а президент Владимир Путин «как никогда близок» к достижению целей, поставленных в начале СВО.