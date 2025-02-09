На Украине допустили разговор Путина и Зеленского

Нельзя исключать возможности проведения разговора президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Такое мнение выразил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью телеканалу TVN 24.

« Э т о г о н е л ь з я и с к л ю ч а т ь » , — т а к п о с о л о т в е т и л н а в о п р о с о в о з м о ж н о с т и р а з г о в о р а м е ж д у л и д е р а м и Р о с с и и и Украины.

По словам Боднара, Зеленский готов к переговорам для достижения мирного соглашения. При этом он подчеркнул, что мир должен быть «не за счет Киева», а по формуле «мир посредством силы».

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6 февраля Зеленский заявил, что готов к переговорам при условии понимания, чем конфликт закончится для Украины. Он добавил, что страны Европейского союза (ЕС) и США считают, что дипломатия невозможна без участия России и Путина.