В ЕС призвали усилить один аспект помощи Украине

Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран призвала усилить экспорт товаров с Украины в рамках запущенной в 2022 году программы «Полосы солидарности». С предложением обеспечить сбыт украинской продукции евродепутаты обратились к Еврокомиссии (ЕК).

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Текст их письма изучила «Лента.ру».

« П о л о с ы с о л и д а р н о с т и » - - п р е д с т а в л е н н ы й Европейской комиссией 12 мая 2022 года план действий, направленный на помощь Украине в экспорте сельскохозяйственной продукции.

Они напомнили, что в мае 2022 года Еврокомиссия запустила «Полосы солидарности» — программу сотрудничества между ЕС и Украиной. Суть проекта, как объяснили авторы обращения, заключалась в создании логистических маршрутов и обеспечении продолжения торговли украинскими товарами.

« П о л о с ы с о л и д а р н о с т и » о к а з а л и с ь о ч е н ь э ф ф е к т и в н ы м и . З а д в а г о д а о н и п о з в о л и л и Украине экспортировать около 162 миллионов тонн товаров. Общий объем торговли по линии солидарности оценивается примерно в 192 миллиарда евро. Постоянная поддержка Украины в каждом секторе имеет решающее значение для обеспечения устойчивости страны группа членов Европарламента

В связи с этим они спрашивают ЕК о том, планирует ли она укреплять «Полосы солидарности» и о том, какие еще меры она намерена предпринять «для удовлетворения инфраструктурных потребностей Украины».

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Ранее в МИД Великобритании сообщили, что поставки украинского зерна в Сирию, которые начались по указанию Владимира Зеленского, оплатят британские власти.

Великобритания выделит на это три миллиона фунтов стерлингов, что составляет около 3,72 миллиона долларов, заявили в ведомстве в связи с визитом его главы Дэвида Лэмми в Киев. Отмечается, что решение принято во исполнение обещания, которое премьер-министр Кир Стармер дал Зеленскому две недели назад.